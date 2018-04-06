В Купчине утром на целый час была объявлена тревога

Во Фрунзенском районе местных жителей в течении часа утром мучили тревожными сигналами.

Во Фрунзенском районе утром объявили "тревогу". Около пяти часов утра 6 апреля вблизи 103 дома по Будапештской улице зазвучала уличная сирена. В данном здании находится общежитие. По данным нашего мобильного корреспондента, сигналы громкие сигналы продолжались более часа. Ему удалось услышать тревожное оповещение с Малой Балканской улицы.

С чем именно было связано такое внезапное оповещение местных жителей - на данный момент неясно. Петербуржцы предполагают, что проводились учения, либо система дала сбой. Piter.tv удалось получить видеозапись, на которой слышен пронзительный звук. Дополнительных сообщений не было, только подача экстренного сигнала.

По сведениям от ГУ МЧС, включение произошло самовольно. Остановить сирену должны были сотрудники управляющей компании, которые руководят данным зданием. Однако, в столь ранее время на месте не нашлось специалистов.

Видео: Piter.tv

