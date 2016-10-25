ВЦИОМ: большинству россиян не понравились ремейки на классику советского кино

Современные ремейки на советские фильмы и мультфильмы смотрели 72 % опрошенных.

Большинству россиян (58 %) не нравятся современные ремейки на советские фильмы и мультфильмы. Об этом свидетельствуют данные, собранные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Они опубликованы на сайте организации.

58 % россиян, смотревших те или иные вариации на тему советской киноклассики, в большинстве случаев остались недовольны (среди 45-59-летних — 63 %), понравилось — 35 % (среди 18-24-летних — 46 %). Такие киноленты видели почти три четверти (72 %) россиян. Самым известным на сегодняшний день является "Ирония судьбы. Продолжение" — его видел каждый второй участник опроса (50 %). В ТОП-3 рейтинга киноремейков также вошли "Служебный роман. Наше время" (34%) и "Тихий дон" (31%). Говорится в сообщении

Стоит отметить, что ремейки на советские мультфильмы российским зрителям понравились больше: 52 % опрошенных высказались за, 43 % — против.

По данным опроса, лучшим отечественным фильмом, вышедшим в прокат не так давно, оказалась спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева. На второй строчке рейтинга фильм Олега Трофима "Лед". Третье место делят сказка "Последний богатырь" и фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове "Легенда №17".

Напомним, что 12 апреля в России стартовал показ американского фильма ужасов "Тихое место".

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