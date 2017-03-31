В Петербурге стартовал показ американского фильма ужасов "Тихое место"

Премьера фильма Джона Красински состоялась 12 апреля.

Вчера, 12 апреля, в Петербурге стартовал показ фильма Джона Красински "Тихое место". Piter.TV решил подробнее рассказать об этом ужастике.

Сюжет фильма "Тихое место"

Сюжет фильма разворачивается в 2020 году. Большая часть населения планеты уничтожена инопланетными кровожадными монстрами. Они ничего не видят, но обладают обостренным гиперзвуковым слухом.

В центре истории семейная пара фермеров Эвелин и Ли Эбботтов. Чтобы монстры их не услышали, они вынуждены ходить без обуви по дому и общаться на языке жестов. Но не все так просто. Положение осложняется тем, что у Эбботтов трое маленьких детей. Глухая от рождения Риган, Маркус и Бо. Когда в доме маленькие дети, соблюдать тишину не так уж и просто. Это приводит к тому, что один из них погибает. Но самое сложное только впереди — Эвелин беременна и должна вот-вот родить…

В каком кинотеатре можно посмотреть "Тихое место"?

Американский фильм "Тихое место" показывают во многих кинотеатрах Петербурга. И это преимущественно вечерние сеансы. Но, например, в "Пике" на Сенной этот ужастик можно посмотреть утром в 10:15 или в 00:00 ночи. В это время билеты стоят 100 и 90 рублей соответственно. С 17 до 19:30 цена колеблется от 250 до 340 рублей.

В "Синема парк" цены чуть выше. В разное время стоимость билета колеблется от 380 до 560 рублей.

Одни из самых дорогих билетов на "Тихое место" в "Формуле кино". Показы в этом кинотеатре начинаются с 18 часов. За одного человека придется заплатить от 500 до 800 рублей.

Стоит ли смотреть "Тихое место"?

Это, конечно, вопрос вкуса. "Тихое место" — это ужастик. И, скорее всего, чувствительным и эмоциональным людям он не придется по вкусу. Что касается остальных... Если вам интересно, то король жанра ужасов Стивен Кинг остался в восторге после просмотра этого фильма:

"Тихое место" — это необыкновенная работа. Потрясающая игра, но, самое главное, это МОЛЧАНИЕ и то, как оно заставляет глаза камер раскрыться так широко, что хватило бы на несколько фильмов.

Предлагаем ознакомиться и с мнением первых зрителей, побывавших на премьере. Есть те, кому понравился фильм:

Безумно оригинальный, концептуальный и отдающий дань уважения "старой школе" хоррор умеет удивлять и способен любого заставить понервничать, наблюдая за историей, в которой молчание, может быть, не золото, но единственный шанс выжить.

"Тихое место" — невероятно эффектное кино. У меня руки болят от того, что я постоянно сжимал кулаки в напряженные моменты. Даже сдержанные люди постоянно кричали от страха.

А есть и те, кто, мягко говоря, пожалел, что посмотрел:

Фильм ужасный. Судя по трейлеру, шли с предвкушением хорошего триллера. Но уже на середине фильма хотелось уйти(( сюжет в принципе ничего, но очень много глупых моментов, все предсказуемо, какие-то непонятные железные монстры, никакой истории, что откуда и как... Не тратьте свое время и деньги на этот фильм, он этого не стоит.

Ходили в кино на премьеру "Тихое место"- разочарованы! Трейлер очень понравился, а фильм НИ О ЧЕМ. Зрители в кинотеатре скучали и временами смеялись. Реальный бред, такое ощущение, что снимал режиссер, которому лет 10... Еще дома, в качестве фона, можно включить, но идти в кинотеатр и платить за билет точно не стоит!

Фильм жуткий, но скучный. Диалогов максимум на 1 лист. Могли бы сделать черно-белую стилизацию под немое кино 20-ых годов. В кино ходить смысла нет, хруст чипсов и попкорна всюду.

На популярном сайте "Кинопоиск" рейтинг фильма 7,196. Российские кинокритики поставили ему 96 баллов из 100.

Видео: Youtube / iVideos

Постеры: peterburg2