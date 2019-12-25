Султан бен Ахмед аль-Джабер призвал страны думать о "суровой реальности".

Нынешняя волатильность цен на мировых энергетических рынках углеводородов вызвана многолетним недофинансированием нефтегазовой отрасли. Такое мнение в рамках выступления на Глобальном форуме в Дубаи высказал местный чиновник из Объединенных Арабских Эмиратов, управляющий ведомством по развитию промышленности и передовым технологиям Султан бен Ахмед аль-Джабер. Он стал спикером мероприятия, организованного вашингтонским Атлантическим советом (организация считается нежелательной на территории РФ).

Волатильность вызвана глубокими внутренними проблемами отрасли, в частности многолетним недостаточным инвестированием в добычу нефти и газа. В итоге мировые рынки стали более зависимыми от разного рода рисков. Султан бен Ахмед аль-Джабер, предст авитель ОАЭ

Эксперт уточнил, что согласно сведениям от Международного энергетического агентства, ежегодный объем инвестиций в нефтяную и газовую отрасль на 200 млрд долларов ниже необходимого уровня. На международных рынках фиксируется общая напряженность из-за значительного усиления спроса. В 2021 году миру потребовалось на 3 млн баррелей нефти в сутки больше. Ожидается, что к последнему кварталу 2022 года показатели вернутся к привычным отметкам. В ОАЭ признают необходимость энергетического перехода, но призывают коллег сейчас соответствовать "суровой реальности".

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil