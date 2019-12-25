ОАЭ: Россия останется участником ОПЕК+, несмотря на геополитический кризис

Сухейль аль-Мазруи назвал РФ важным членом энергетического альянса.

В ОАЭ заявили, что Россия останется участником ОПЕК+, несмотря на геополитический кризис. Такое заявление на Глобальном энергетическом форуме, проходящем в Дубаи, сделал министр по инфраструктуре и энергетике Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи. Он выступил на мероприятии, организованном вашингтонским Атлантическим советом (признано нежелательным на территории РФ). Эксперт заметил в рамках выступления, что на текущий момент ни одна страна не способна заменить Россию по объемам добычи нефти на мировых рынках.

Мы в ОПЕК всегда верим, что то, что касается добычи нефти, всегда должно оставаться вне политики. У нас две страны находятся под санкциями, и мы сделали все, чтобы они могли добывать. Россия - важный член альянса. Сухейль аль-Мазруи, министр энергетики ОАЭ

Напомним, что Россия добывает примерно по 10 млн баррелей нефти ежесуточно. Международные дискуссии о возможном эмбарго на российский экспорт энергоресурсов начались после того, как утром 24 февраля 2022 года страна начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil