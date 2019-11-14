Нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут подать заявку на переезд в Красное Село

Горожанам предлагают переехать в наемный дом в Красном Селе.

У петербуржцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, появилась возможность переехать в наемный дом на Гатчинском шоссе, 10в.

Учреждение "Горжилобмен" принимает документы с понедельника по пятницу по предварительной записи через официальный сайт. В двухэтажном доме 4 квартиры: 3 квартиры – трехкомнатные, 1 квартира – четырехкомнатная. Общая площадь квартир от 80,6 до 98,7 квадратных метров.

Наемный дом – многоквартирный дом, в котором все квартиры находятся в собственности города и предоставляются гражданам по договору найма.

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