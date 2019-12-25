Нутрициолог рассказал, как поддерживать организм в холода

Эксперт объяснил Piter.tv, как нужно питаться, чтобы не набрать вес зимой.

В Петербург пришла зима – первые холода и снег для некоторых жителей могут стать неожиданными. Не секрет, что всем нам хочется более жирной и сытной пищи в это время. Piter.tv решил узнать, как поддерживать организм поздней осенью и зимой, какие витамины нужно употреблять и что конкретно должно быть в рационе, чтобы не пришлось худеть к лету.

Нутрициолог Наталья Пилипенко в разговоре с Piter.tv отметила, что осенью и зимой нашему организму нужна помощь в плане правильного и рационального питания. По ее словам, организм должен получать все необходимые ему макронутриенты – белки, жиры и углеводы, микроэлементы и минералы в виде витаминов.

Из-за несблансированного питания может начаться дефицит питательных веществ. В случае, если какой-то группы будет не хватать, организм получит команду добыть самый легкий источник энергии – именно поэтому нас "тянет на сладенькое". Такое состояние возникает, когда человек не получил достаточное количество белков и жиров. Белки (рыба, мясо, творог, кисломолочные продукты) дают нам сытость, хороший иммунитет (имунные клетки из белка), кислород в клетках (белок переносчик кислорода – гемоглобин), гормональное равновесие.Жиры обязательно должны быть в рационе. Нужны для сохранения тепла, для энергии. Выполняют важную функцию – теплорегуляцию. Холодной осенью и зимой они не дают нам замерзнуть. Главное, чтобы жиры были правильными. Потреблять их нужно и для нормального функционирования головного мозга, и для слаженной работы ЖКТ (хорошее пищеварение и работа желчного пузыря – в том числе). Мало жиров – мы не наедаемся, нарушаются пищеварительные процессы, плохо усваиваются питательные вещества. отметила Наталья Пилипенко

Эксперт уточнила: в случае, если человек потребляет белки и жиры, он может гарантировать самому себе, что его не потянет на вредную еду.

Так что, берите за правило: хочется сладкого – верный признак того, что чего-то не добираете. Что точно нужно исключить, так это сахар и простые углеводы, заменив их на сложные и добавив клетчатку. Злоупотребление сладким серьезно влияет на иммунитет, как на местный, так и на общий. А иммунитет зимой, да ещё и в сложной эпидемиологической ситуации для нас крайне важен. отметил эксперт

Разобравшись с тем, что такое белки, жиры и углеводы, и как они на нас влияют, пора перейти к самому меню. Нутрициолог рассказала Piter.tv, как нужно питаться в холодное время года.

Для начала необходимо соблюдать режим питания: питайтесь в определенные часы с равными временными промежутками.

Я точно не советую пропускать завтрак, чтобы не сорваться и не съесть "вредного" за чашкой кофе –булочку, пирожок, шоколадку и так далее, по списку. Обед – самый большой по объему прием пищи. Ужин более легкий, к тому же он должен включать в себя обязательный прием белка и клетчатки. Если у вас сбалансированный и полноценный рацион в течение дня, то ужин у вас пройдет спокойно, вы не будете набрасываться на еду как голодный волк. Следуем правилу "Утром ешь как принц, обедай как король, ужинай как нищий". посоветовала Наталья Пилипенко

С рационом разобрались, но какие витамины нужно получать, и как это сделать?

Что касается витаминов, с этим вопросом всё очень сложно. По данным НИИ питания РАМН у россиян хронический дефицит микронутриентов. Особенно витамина С, цинка, йода, железа и кальция. Это серьезная проблема, поскольку дефициты приводят к серьезным заболеваниям. Кстати, к дефицитам приводят не только современные продукты, которые обеспечивают потребность в витаминах всего на 5-6%, но и избыточное потребление сахара, проблемы с ЖКТ, курение и употребление алкогольных напитков. рассказал эксперт

Наталья Пилипенко предостерегает: не нужно принимать огромное количество БАДов, особенно, если вы не знаете, что вам требуется и в какой дозе.

Самое лучшее, если возникли проблемы (частые боли, выпадение волос, ломкость ногтей, упадок сил) – лучше всего обратиться к специалисту, который даст вам квалифицированный совет и решит вопрос дефицитов. В холодное время года употребляйте меньше сладкого (сахар снижает иммунитет), пейте больше травяных настоев с добавлением ягод (облепихи, черной смородины, клюквы), не сидите на жёстких диетах (полноценно потребляйте белок и правильные жиры), меньше нервничайте и соблюдайте режим дня. Также добавьте хотя бы небольшие физические нагрузки. отметил специалист

Самое простое, казалось бы, из чего можно также достать витамины – свежие овощи. Так это или нет, уточнил эксперт Piter.tv.

В них (в свежих овощах, – прим. ред.) есть клетчатка, необходимая иммунитету и кишечнику. Лучше употреблять в пищу ферментированные продукты: квашеную капусту, солёные овощи – они помогут вашей микрофлоре формировать и поддерживать иммунитет. Но сильно не увлекайтесь, чтобы сохранять баланс соли в организме. Зимой покупайте овощи и фрукты от производителей с круглогодичным урожаем – Израиля, Испании, Марокко, Абхазии. посоветовала Наталья Пилипенко

Важно понимать, что правильное питание – это не жесткие диеты, а сознательный выбор человека в том, что он ест. Чтобы обезопасить свой организм от неожиданных неприятных последствий, необходимо подходить к еде осознанно, тем более, в холоднее время года, когда нам чаще хочется вредной пищи.

Текст: Смирнова Анастасия

Фото: Unsplash / Boxed Water Is Better