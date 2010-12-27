Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира

Отечественный спортсмен вошел в категорию из 76 деятелей искусства и спорта.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вошел в список 500 самых влиятельных мусульман в мире. Полный список опубликован на сайте Королевского центра исламских стратегических исследований в Аммане.

Отечественный спортсмен вошел в категорию из 76 деятелей искусства и спорта. Вместе с ним в список попали такие представители спортивного мира, как футболисты Мохамед Салах, Месут Озил, Поль Погба и Зинедин Зидан, а также четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Мо Фара. Первое место во всем рейтинге занял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Хабиб Нурмагомедов является абсолютный чемпином UFC в легком весе. Всего он провел 27 бой, в котором не потерпел ни одного поражения. В своем последенм поединке Хабиб защитил пояс в драке с Конором Макгрегором, одолев ирландца в четвертом раунде с помощью удушающего приема.

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