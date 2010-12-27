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Роналду встретился с Фергюсоном после победы над "Манчестер Юнайтед"
Вчера, 13:28
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Rybka123
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Роналду встретился с Фергюсоном после победы над "Манчестер Юнайтед"

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Матч завершился победой "Ювентуса" со счетом 1:0.

Нападающий Криштиану Роналду повидался со своим бывшим наставником сэром Алексом Фергюсоном после матча туринского футбольного клуба "Ювентус" и английского "Манчестер Юнайтед" в рамках Лиги Чемпионов. Фото со экс-тренером "красных дьяволов" игрок разместил в своем Instagram.

Великий тренер и, прежде всего, замечательный человек. Он научил меня многому на и вне поля. Рад видеть вас в добром здравии, босс!

подписал снимок футболист

Напомним, что Роналду выступал за "МЮ" под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. В составе английского клуба он трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, а также выиграл Лигу Чемпионов.  

В игре против своего бывшего клуба игрок голами не отметился, а матч завершился победой "Ювентуса" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Паоло Дибала. После трех туров ЛЧ туринский клуб возглавляет группу Н. Английский грант идет на втором месте.

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Фото: Getty Images, интсаграм Криштиану Роналду  

Теги: лига чемпионов , манчестер юнайтед , роналду , фергюсон , ювентус
Категории: Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе

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