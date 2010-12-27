Овечкин вышел на второе место по очкам среди действующих игроков НХЛ

Россиянин набрал в НХЛ 1135 очко.

Минувшей ночью клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" одержал уверенную победу над клубом "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:2. Капитан Александр Овечкин отметился в матче 4 результативными действиями (2+2).

Таким образом, россиянин записал себе в актив 1135 очко в самой сильной хоккейной лиги мира и вышел на 2 место по количеству баллов среди действующих бомбардиров НХЛ. Первое место занимает нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон, в активе которого числятся 1428 результативных действия. Отметим, что россиянин моложе канадца на шесть лет.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Овечкин впервые за свою карьеру стал обладателем "Кубка Стэнли". Игрок выступает за столичных с 2005 года.

Ранее на Piter.TV: Малкин вошел в список 100 самых результативных игроков НХЛ

Видео: Getty Images