Нурмагомедов опубликовал новое фото с тренировки

Он продолжает готовиться к новым боям на ринге.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост, в котором рассказал о тренировочном процессе во время эпидемии коронавируса.

Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего. Просто прихожу в зал и тренируюсь. Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпионат мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда будет готов вернуться на ринг.

Фото: Instagram / @khabib_nurmagomedov