Нурмагомедов заявил об усталости после форума в Петербурге

В рамках форума боец выступил с мотивационной речью.

Во вторник, 8 октября, Нурмагомедов заявил об усталости после форума "Синергия" в Петербурге. Об своих впечатлениях он рассказал на официальной страничке в Instagram.

Иногда так устаёшь от всей этой суеты, думаешь куда я попал, что я тут делаю? написал Нурмагомедов

Нурмагомедов прочитал лекцию о мотивации. Отметим, что модератором выступил известный комментатор Дмитрий Губерниев. Напомним, что в большом интервью бойца спросили, может ли он дать одному из самых запомнившихся его соперников, Конору Макгрегору, еще один шанс, на что Хабиб ответил, что это – "пройденный этап".

Ранее мы сообщали о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет провести поединок с Конором Макгрегором в Москве.

Фото:khabib_nurmagomedov/Instagram