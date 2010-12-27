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Нурмагомедов заявил об усталости после форума в Петербурге
Сегодня, 12:49
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IRINA_CHALKINA

Нурмагомедов заявил об усталости после форума в Петербурге

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В рамках форума боец выступил с мотивационной речью.

Во вторник, 8 октября, Нурмагомедов заявил об усталости после форума "Синергия" в Петербурге. Об своих впечатлениях он рассказал на официальной страничке в Instagram.

Иногда так устаёшь от всей этой суеты, думаешь куда я попал, что я тут делаю?

написал Нурмагомедов

Нурмагомедов прочитал лекцию о мотивации. Отметим, что модератором выступил известный комментатор Дмитрий Губерниев. Напомним, что в большом интервью бойца спросили, может ли он дать одному из самых запомнившихся его соперников, Конору Макгрегору, еще один шанс, на что Хабиб ответил, что это – "пройденный этап".

Ранее мы сообщали о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет провести поединок с Конором Макгрегором в Москве.

Фото:khabib_nurmagomedov/Instagram

 

Теги: новости спб, нурмагомедов, общество, спорт
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб,

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