Хабиба хочет провести поединок с Конором в Москве

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В четверг, 3 октября, Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова заявил о возможном бое сына с Конором Макгрегором. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Живи на 100%".

Макрегор, если хочет реванша, пожалуйста отметил он

Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что площадкой для боя станет Москва. Также отец Хабиба отметил, что "до Макгрегора нужно разобраться с Фергюсоном". Напомним, что на счету Хабиба 28 побед и ни одного поражения.

Напомним, что бой за звание чемпиона в легком весе прошел в Лас-Вегасе 7 октября 2018 года. Поединок закончился победой российского бойца Хабиба Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде. После завершения боя в октагоне началась массовая, после которой Макгрегора дисквалифицировали на 6 месяцев и оштрафовали на 50 000 долларов. Нурмагомедова получил дисквалификацию на 9 месяцев и штраф в размере 500 000 долларов.

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