Петербурженка нашла на кухне пьяного мужа и незнакомца в крови

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в НИИ Скорой помощи.

Вечером 31 августа в дежурную часть полиции Петербурга обратилась местная жительница и заявила, что на кухне в своей квартире обнаружила пьяного мужа и незнакомого мужчину в крови. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома №2/2 на Шлиссельбургском проспекте. По указанному адресу стражи порядка обнаружили мужчину с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. Его в тяжелом состоянии доставили в НИИ Скорой помощи.

Мужа заявительницы задержали и поместили в изолятор. Из квартиры изъяли биоматериалы, кухонный нож с веществом бурого цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге подросток ранила ножом полицейского, спасшего ее от падения из окна.

Фото: Piter.TV