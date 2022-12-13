Жителя Кудрово ударили ножом в голову и живот на Европейском проспекте

В ночь на воскресенье, 26 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от 29-летнего мужчины о том, что на Европейском проспекте в Кудрово ранен местный житель. Об этом стало известно Piter.TV.
По словам вызвавшего полицию гражданина, он увидел, как дерутся трое неизвестных. Двое из них при виде незнакомца скрылись, а третий (пострадавший) был ранен в ходе потасовки и госпитализирован после того, как свидетель вызвал скорую помощь.
Участник драки получил множественные колото-резаные раны головы, грудной клетки, конечностей. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Со слов пострадавшего, неизветсный ударил его ножом в ходе внезапно возникшей ссоры.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что следователи предъявили обвинение мужчине, стрелявшему в омоновца.
Фото: Piter.TV
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