Жителя Кудрово ударили ножом в голову и живот на Европейском проспекте

По словам вызвавшего полицию свидетеля, раны были нанесены в ходе драки.

В ночь на воскресенье, 26 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от 29-летнего мужчины о том, что на Европейском проспекте в Кудрово ранен местный житель. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам вызвавшего полицию гражданина, он увидел, как дерутся трое неизвестных. Двое из них при виде незнакомца скрылись, а третий (пострадавший) был ранен в ходе потасовки и госпитализирован после того, как свидетель вызвал скорую помощь.

Участник драки получил множественные колото-резаные раны головы, грудной клетки, конечностей. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Со слов пострадавшего, неизветсный ударил его ножом в ходе внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что следователи предъявили обвинение мужчине, стрелявшему в омоновца.

Фото: Piter.TV