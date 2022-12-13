Следователи предъявили обвинение мужчине, стрелявшему в омоновца

Теперь 50-летнему уроженцу Узбекистана может грозить лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.

Сотрудники Следкома редъявили обвинение иностранцу, который ранил сотрудника ОМОНа накануне, 24 февраля, около входа на станцию метро "Гостиный двор". Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Петербургу.

Теперь 50-летнему уроженцу Узбекистана может грозить лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение по ст. 317 УК РФ. Представители надзорного ведомства попросили отправить стрелка под стражу.

Напомним, накануне днем, 24 февраля, злоумышленник дважды выстрелил из охотничьего ружья в ОМОНовца, который попросил его не нарушать общественный порядок.

Пострадавший получил серьезные ранения. Его доставили в больницу. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Он перенес одну операцию.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли два оружия, травматический пистолет и боеприпасы. В доме проводят обыски.

Никто из прохожих не пострадал во время погони омоновца за стрелком у станции "Гостиный двор".

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в сотрудника ОМОНа в Петербурге.

Видео: Телеграм / Следком