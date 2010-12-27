Матчи "Зенита" ограничат движение транспорта в ноябре

Игры сине-бело-голубых ограничат движение 4, 18, 25 и 29 ноября.

Ноябрьские матчи "Зенита", которые пройдут на стадионе "Санкт-Петербург", ограничат движение транспорта в Петербурге. Автомобилистам стоит ждать изменений 4, 18, 25 и 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Так, 4 ноября с 11 до 17 часов, 18 ноября с 12 до 18 часов, 25 ноября с 16 до 22 часов и 29 ноября с 18 до 24 нельзя будет парковаться на Северной и Южной дороге, Бодровом переулке, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги, Приморском проспекте от Беговой до Яхтенной, на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, на Яхтенной улице от Савушкина до Приморского.

В этот же период времени дорожные знаки установят:

Кроме того, 4 ноября с 15:30 до 17 часов, 18 ноября с 16:30 до 18 часов, 25 ноября с 20:30 до 22 часов и 29 ноября с 22:30 до 24 часов установят временные дорожные знаки на следующих дорогах:

Ранее мы писали, что с 3 ноября вступают в силу новые ограничения в движении транспорта в Петербурге.

Фото: fc-zenit.ru