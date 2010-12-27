С 3 ноября вступают в силу новые ограничения в движении транспорта в Петербурге

Жителей Северной столицы ждет прокладка газопровода, ремонт асфальта, поребриков, трамвайных путей и замена канализации.

Государственная административно-техническая инспекция опубликовала график с предстоящими ограничениями в движении транспорта в Петербурге. Изменения вступают в силу с 3 ноября. Жителей Северной столицы ждет прокладка газопровода, ремонт асфальта, поребриков, трамвайных путей и замена канализации. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, с 3 по 7 ноября будет ограничено движение по площади Пролетарской Диктатуры, включая перекрестки. На этом участке дороги будут ремонтировать дорожное покрытие. Работы проведет СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Кроме того, с 4 ноября по 1 мая 2019 года ограничат движение транспорта по улице Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. На этом участке дороги состоятся работы по устройству въезда и выезда. Подрядчиком выступит ООО "Генпродряд".

Ранее мы писали, что с начала ноября в силу вступят новые ограничения движения.

Фото: Piter.tv