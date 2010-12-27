С начала ноября в силу вступят новые ограничения движения

Некоторые троллейбусы изменят свой маршрут.

С 1 ноября в Санкт-Петербурге вновь перекроют ряд улиц в связи с ремонтными работами, сообщает ГАТИ.

С 1 ноября по 20 декабря будет закрыть проезд по Ярославскому проспекту от улицы Сергея Марго до Олонецкой.

Движение по Александровской набережной о дома 9а будет ограниченно с 1 по 5 ноября.

В пятницу, 2 ноября, движение перероют по Приморскому проспекту у дома 42 с 12:00 до 16:00.

В связи с ремонтными работами с 3 по 12 ноября не будет ходить троллейбус №21, а троллейбус №48 будет следовать по измененному маршруту с 3 по 6 ноября.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Ленобласть ввела запрет на укладку асфальта в плохую погоду.

Фото: Piter.tv