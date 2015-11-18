Новую школу на 1250 мест во Фрунзенском районе ввели в эксплуатацию

В учебном заведении предусмотрены коворкинги, два бассейна и три спортивных зала.

Здание новой общеобразовательной школы, которая в следующем учебном году примет 1250 учеников, построили во Фрунзенском районе на улице Тосина. Работы по строительству выполняла ООО "Специализированный застройщик "Лиговский сити", входящее в группу компаний "ПИК", сообщил портал "Строительный Петербург".

Общая площадь четырехэтажного здания более 27,8 тыс. кв. м. Здесь предусмотрены просторные холлы, рекреационные зоны, коворкинги, зоны отдыха, актовый зал и библиотека. В новой школе будут работать два бассейна и три спортивных зала, их оснастят современным оборудованием для занятий физической культурой.

На прилегающей к зданию территории разбили газоны, высадили кустарники и деревья, а также оборудовали площадки для прогулок и игр. Для безопасности детей все входы в школу находятся на уровне земли, без порогов.

Как отметил директор Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения "Управление строительными проектами" Андрей Алферов, новая школа в ЖК "Витебский парк" является важным шагом в развитии социальной инфраструктуры Фрунзенского района, обеспечивающим юным жителям доступ к качественному и современному образованию в шаговой доступности от дома.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября на Кубинской улице в Московском районе открылась Школа современных технологий.

Фото: Комитет по строительству