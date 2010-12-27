В пригороде Петербурга через три года построят новую развязку на ЗСД

Работы будут проводится в поселке Белоостров.

В четверг, 6 сентября, в ходе совещания в Смольном, правительство города под председательством вице-губернатора Игоря Албина одобрило строительство новой развязки ЗСД.

Работы будут проводится на участке площадью почти в 5 тысяч квадратных метров в поселке Белоостров в районе Нового шоссе. Комитет имущественных отношений заключил с АО "ЗСД" договор аренды сроком до июня 2060 года. Ожидается, что строительство развязки займет три месяца.

Ранее мы писали, что администрация Петербурга заключила с управленцем ЗСД ООО "Магистраль северной столицы" соглашение о государственно-частном партнерстве, согласно которму город субсидирует компании 3,7 млрд рублей

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