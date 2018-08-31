Петербург субсидирует управленца ЗСД на 3,7 млрд рублей

Окончательная сумма будет определятся по результатам фактических расходов.

В пятницу, 31 августа, в ходе бюджетных слушаний в Законодательном собрании глава Комитета по инвестициям Ирина Бабюк заявила, что ведомству потребуются 3,7 миллиарда рублей на субсидию концессионеру ЗСД. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Эти деньги будут получены ООО "Магистраль северной столицы" в рамках соглашения о государственно-частно партнерстве и составят 93% от всех средств, полученных комитетом от Смольного в 2019 году. Остальные 260 млн пойдут на обеспечение работы комитета и подведомственных структур, а также на проведение Инвестиционного форума и выпуск информационных материалов для инвесторов. Помимо этого

ООО "Магистраль северной столицы" будет управлять ЗСД до 2042 года. В соглашении между ним и Смольным прописано, что администрация города возместит ему недополученную прибыль, если та составит менее 9,67 миллиарда рублей в год. Окончательная сумма будет определятся по результатам фактических расходов. В предыдущем году размер субсидии составил 4 млрд рублей.

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