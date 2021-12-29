На "Московской" после закрытия южного выхода сделали новую остановку автобуса до Пулково

Вводится остановка на улице Типанова у выхода из северного вестибюля.

С понедельника, 7 февраля, южный вестибюль станции метро "Московская" (выход на Алтайскую улицу) закрыли на капитальный ремонт эскалаторов (работы продлятся 11 месяцев).

Для входа и выхода пассажиров в этот период времени будет работать северный вестибюль (выход на улицу Типанова к Авиационной улице).

В связи с этим на автобусном маршруте-экспрессе № 39Э "Метро "Московская" – аэропорт "Пулково" вводится остановка на улице Типанова у выхода из северного вестибюля (совмещена с остановкой автобуса № 39).

Фото: Piter.tv

Схема: комитет по транспорту