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На "Московской" после закрытия южного выхода сделали новую остановку автобуса до Пулково
Сегодня, 12:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На "Московской" после закрытия южного выхода сделали новую остановку автобуса до Пулково

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Вводится остановка на улице Типанова у выхода из северного вестибюля.

С понедельника, 7 февраля, южный вестибюль станции метро "Московская" (выход на Алтайскую улицу) закрыли на капитальный ремонт эскалаторов (работы продлятся 11 месяцев).

Для входа и выхода пассажиров в этот период времени будет работать северный вестибюль (выход на улицу Типанова к Авиационной улице).

В связи с этим на автобусном маршруте-экспрессе № 39Э "Метро "Московская" – аэропорт "Пулково" вводится остановка на улице Типанова у выхода из северного вестибюля (совмещена с остановкой автобуса № 39).

Фото: Piter.tv
Схема: комитет по транспорту

Теги: вестибюль, московская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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