Новую линию производства труб для газификации открыли в Петербурге

В день предприятие будет производить 3 км газовой трубы полиэтиленовой.

В Петербурге завод "Петерпайп" открыл новую линию производства полиэтиленовых труб для транспортировки газа. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС.

Как рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз" (реализует программу газификации в России) Сергей Густов, в день предприятие будет производить 3 км газовой трубы полиэтиленовой. Поставщик сырья – компания "Казаньоргсинтез".

В "Петерпайп" сообщают, что продукция предназначена для строительства газораспределительных сетей в рамках газификации и догазификации регионов России. Трубы различного диаметра предназначенные и для магистральных газопроводов, и для уличных сетей. Инвестиции в открытие линии составили 78 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что чугунные трубы заменят на полиэтиленовые в Выборгском районе Петербурга. Работы продлятся до середины осени 2022 года.

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