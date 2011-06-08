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Чугунные трубы заменят на полиэтиленовые в Выборгском районе Петербурга
Сегодня, 14:46
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Чугунные трубы заменят на полиэтиленовые в Выборгском районе Петербурга

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Работы продлятся до середины осени 2022 года.

В "Водоканале Санкт-Петербурга" рассказали о реконструкции внутриквартальной водопроводной сети на проспекте Просвещения. Вместо старых стальных труб специалисты положат новые полиэтиленовые. 

Работы идут на участке от улицы Шостаковича до дома №5/3 до проспекта Просвещения, 32/4. Специалисты проложат 527 метров труб диаметром 160 мм. Полиэтиленовые сети более устойчивы к коррозии. При этом тяжелее определить их местоположение во время эксплуатации. Все существующие квартальные присоединения будут переключены на проектируемую сеть.

Реконструкцию планируют завершить к октябрю 2022 года. 

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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