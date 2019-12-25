На Литовской улице появится новая гостиница

Компания выкупила

В понедельник, 18 октября, появилась информация о возможном строительстве новой гостиницы на Литовской улице Выборгского района, сообщил "Деловой Петербург".

Компании Cosmos Hotel Group и "Балтрос" займутся проектом, а на данный момент для него ищут инвестора. Известно, что в 2011 году компания "Балтрос" выкупила дом №1к3 у Министерства обороны за 79,5 млн рублей. За эти деньги она приобрела три нежилых здания (комплекс казарм лейб-гвардии Московского (Литовского) полка) и почти 0,5 гектара земли.

По оценкам экспертов, на месте может появиться трехзвездочный отель со средней стоимостью проживания для Петербурга.

Ранее мы писали, что у парка "Монрепо" появится временная парковка для удобства посетителей.

Фото: Pexels