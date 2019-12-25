Новую газозаправочную станцию открыли в Петербурге

Планируется, что к 2023 году их станет 25.

Стало известно, что в Петербурге открыта новая газозаправочная станция. Событие случилось в пятницу, 6 ноября. Теперь количество станций в городе достигло девяти.

На церемонии открытия присутствовали вице-губернаторы Евгений Елин и Максим Шаскольский. На мероприятии стало известно, что за 2021 год в Петербурге откроются еще 8 станций, а к 2023 году число АЗС должно достигнуть 25.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассматривают возможность ввода машин каршеринга на водородном топливе. Совещание по этому вопросу пройдет в понедельник, 9 ноября.

Фото: Piter.tv