Новую дорогу на Воронцовском бульваре в Мурино откроют в начале сентября

Представители муниципальной власти провели инспекцию на месте работ.

К 1 сентября на Воронцовском бульваре в Мурино откроется новая дорога. В связи с этим, вчера, 19 августа, на месте строительства была проведена инспекция с участием главы администрации города Алексея Белова и главы Муринского городского поселения Дмитрия Кузьмина. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Муринская панорама".

Дорога расположится на участке от Охтинской аллеи до Петровского бульвара. Подрядчиком выступает компания "Пригородное ДРСУ №1".

Ожидается, что движение по дороге откроется 1 сентября, а окончательное завершение работ намечено на 9 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино приступили к уничтожению "Соколиной горы".

Фото: ВКонтакте / murinskaya_panorama