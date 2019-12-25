Новую дорогу на Воронцовском бульваре в Мурино откроют в начале сентября

К 1 сентября на Воронцовском бульваре в Мурино откроется новая дорога. В связи с этим, вчера, 19 августа, на месте строительства была проведена инспекция с участием главы администрации города Алексея Белова и главы Муринского городского поселения Дмитрия Кузьмина. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Муринская панорама".
Дорога расположится на участке от Охтинской аллеи до Петровского бульвара. Подрядчиком выступает компания "Пригородное ДРСУ №1".
Ожидается, что движение по дороге откроется 1 сентября, а окончательное завершение работ намечено на 9 сентября.
Ранее мы рассказали о том, что в Мурино приступили к уничтожению "Соколиной горы".
Фото: ВКонтакте / murinskaya_panorama
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