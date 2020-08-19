В Мурино приступили к уничтожению "Соколиной горы"

На территории ЖК "Сокол" в Мурино началась уборка огромной кучи мусора, долгое время досаждавшей местным жителям. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".
За счет масштабов, скопление строительных отходов на пустыре было прозвано "Соколиной горой". В ее появлении виноват подрядчик, который не удосужился убрать с тротуара доски и железные балки.
Ожидается, что на окончательное избавление от "Соколиной горы" уйдет как минимум 3 дня.
Ранее мы рассказали о том, что добровольцы провели уборку на берегах Волхова.
Фото: ВКонтакте / lenobl
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