В Мурино приступили к уничтожению "Соколиной горы"

Мусорную свалку в ЖК "Сокол" придется убирать минимум 3 дня.

На территории ЖК "Сокол" в Мурино началась уборка огромной кучи мусора, долгое время досаждавшей местным жителям. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".

За счет масштабов, скопление строительных отходов на пустыре было прозвано "Соколиной горой". В ее появлении виноват подрядчик, который не удосужился убрать с тротуара доски и железные балки.

Ожидается, что на окончательное избавление от "Соколиной горы" уйдет как минимум 3 дня.

Ранее мы рассказали о том, что добровольцы провели уборку на берегах Волхова.

Фото: ВКонтакте / lenobl