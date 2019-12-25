Добровольцы провели уборку на берегах Волхова

Количество отходов сократилось по сравнению с 2019 годом.

Участники эко-движения "Чистая Вуокса" провели очистку территории у реки Волхов. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Акция получила название "Из варяг в греки. Чистый путь". В приоритете у добровольцев была уборка наиболее популярных туристических мест.

Отмечается, что количество отходов на территории уменьшилось по сравнению с 2019 годом. По словам замначальника палаточного лагеря "Чистая Вуокса" Павла Цыганова, люди и сами не заинтересованы в том, чтобы на месте отдыха скапливался мусор и пристально следят за этим.

Ранее мы рассказали о том, что в лесах Ленобласти с начала лета заблудились более 900 человек.

Фото: http://fotokto.ru