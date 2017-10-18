В этом году так называемых "потеряшек" стало больше из-за погоды и пандемии коронавируса.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что в лесах Ленобласти с начала лета заблудились более 900 человек. Об этом сообщил сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 47 региону Павел Стецун.

По словам специалистов, в этом году "потеряшек" стало больше из-за погоды и пандемии коронавируса.

Если сравнивать с прошлым годом, в этом году мы сделаем рекорд Павел Стецун.

Чаще всего люди пропадали в Тосненском, Всеволожском, Приозерском и Выборгском районах.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники транспортной полиции обнаружили пьяного капитана в акватории Невы.

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