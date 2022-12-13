Новую автобусную площадку "Лахтинский разлив" открыли в Приморском районе Петербурга

Площадь объекта на Школьной улице составляет 4,7 тыс.кв.м.

На Школьной улице открылась отстойно-разворотная автобусная площадка "Лахтинский разлив". Объект призван разгрузить движение транспорта в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса Северной столицы.

Площадка занимает территорию в 4,7 тыс. кв.м. Она оборудована освещением и ливневкой, а также тротуарами для персонала. За счёт объекта автобусы больше не будут мешать проезду машин не только по Школьной улице, но и по улице Савушкина.

Всего на площадке могут поместиться 32 транспортных средства. Она предназначена для автобусов № 93, 120, 134, 134А, 134Б, 170, 303. Также на объекте будут проходить проверки перевозчиков на соответствие техническому, санитарному состоянию и оборудованию автобусов.

Ранее мы сообщили о том, что в 2022 году в Петербурге вынесли более 700 тыс. штрафов за нарушения правил парковки.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга