  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2022 году в Петербурге вынесли более 700 тыс. штрафов за нарушения правил парковки
Сегодня, 13:54
101
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году в Петербурге вынесли более 700 тыс. штрафов за нарушения правил парковки

0 0

На штрафстоянки отправили 105 тыс. автомобилей.

За прошлый год в городе на Неве вынесли 711 тыс. постановлений об административных правонарушениях за оставление автомобилей в ненадлежащих местах и нарушение парковки. На штрафстоянки за этот период направили 105 тыс. машин. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса. 

Наибольшее число нарушений обнаружили в Центральном районе, где было эвакуировано 12,5 тыс. машин. Далее в рейтинге следуют Выборгский район с 10,1 тыс. эвакуированных ТС и Московский район, где на штрафстоянку направлено 9,8 тыс. машин. 

Напомним, что нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств карается штрафом в размере 3 тыс. рублей. Около 420 тыс. постановлений касается нарушений использования петербуржцами платной парковки. 

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петребург, штрафы за парковку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии