Свыше 100 тыс. машин было отправлено на спецстоянки в Петербурге

Комитет по транспорту подвел итоги прошлого года.

Свыше миллиона постановлений было вынесено по факту нарушения правил стоянки и остановки в Северной столице за весь предыдущий год, – пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Всего петербургские инспекторы отвезли на специальные стоянки города почти 97 тыс. автомобилей. В тоже время мировые судьи получили больше 91 тыс. протоколов в связи с уклонением уплаты штрафов.

Порядка 809 тыс. штрафов было оформлено по факту неоплаты парковки в платной зоне. У 28 тыс. неправильно припаркованных машин пришлось чистить намеренно скрытые номера. У 35 автомобилей номера и вовсе были сняты. Почти 3 тыс. машин были обнаружены на местах для инвалидов. При этом у их водителей не было необходимых для этого документов.

Ранее мы писали, что водитель выпил гаммабутиролактон и лишился водительских прав на 1,5 года.

Фото: Piter.TV