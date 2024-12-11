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Петербуржец выпил за рулем гамма-бутиролактон и лишился водительских прав на 1,5 года
Сегодня, 18:40
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Петербуржец выпил за рулем гамма-бутиролактон и лишился водительских прав на 1,5 года

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В суде он не смог сказать, что употребил.

Петербургский Мировой суд №148 привлек к административной ответственности водителя "Шкоды", который был уличен в пьяном вождении на улице Коллонтай, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В суде установили, что правонарушение было совершено 29 ноября прошлого года. Мужчина, по его словам, подвозил случайных людей, а после того, как они удалились, употребил содержимое неизвестного происхождения. Что он выпил, мужчина точно не знал. А экспертиза показала, что веселящим напитком оказался гамма-бутиролактон, который считается наркотическим, психотропным веществом.

Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в 30 000 рублей с лишением прав на 1.5 года.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что водителя автомобиля с портретом Зеленского задержали в Курортном районе.

Фото: PxHere

Теги: гаммабутиролактон, пьяная езда, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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