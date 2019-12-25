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ФКУ Управление ЛенВО  выписало 42 штрафа за неоплаченную парковку на Дворцовой площади
Сегодня, 16:56
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ФКУ Управление ЛенВО  выписало 42 штрафа за неоплаченную парковку на Дворцовой площади

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Среди нарушителей преобладали автомобили марок AUDI и BMW.

Как сообщила глава Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева, ФКУ Управление ЛенВО выписало 42 административных штрафа за неоплаченную парковку. Местом совершения правонарушенй стал адрес: Дворцовая площадь, дом 10, литера Б.

Лебедева подчеркнула, что обстоятельства дела будут разбираться тщательно, поскольку не исключено, что оплата просто не дошла или потерялась в системе. Она отметила, что среди нарушителей преобладали автомобили марок AUDI и BMW.

По её словам, коллеги поделились с ней информацией о том, что подобные ситуации уже случались ранее, однако впервые штрафы были выписаны в таком массовом количестве – сразу 42 постановления.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге предложили увеличить штрафы за неоплаченную парковку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: санкт-петербург, штрафы за парковку
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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