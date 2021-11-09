Новозеландский блогер построил лифт для своего пожилого кота

Коту стало сложно спускаться по лестнице во двор, поэтому юноша решил облегчить питомцу жизнь.

Блогер из Новой Зеландии Лиам Томсон построил лифт для своего пожилого кота, которому трудно подниматься и спускаться по лестнице. Об этом сообщает телеканал "360".

Юноша живет в городе Окленд с собакой и двумя котами, одному из которых в этом году исполнилось 20 лет. Его кличка – Фродо. По словам блогера, некоторые вещи даются его питомцу с трудом.

Для того чтобы Фродо мог выходить во двор и греться на солнце около бассейна, Томпсон соорудил лифт, который облегчит коту спуск по лестнице. На его изготовление у блогера ушло четыре дня. Лифт работает посредством рельс и электрической лебедки.

Свою самоделку юноша испытывал на мягкой игрушке. После того как Томпсон убедился в безопасности и надежности лифта, он пригласил Фродо опробовать новинку.

Видео набрало на YouTube более 711 тысяч просмотров.

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Видео: Youtube / Liam Thompson