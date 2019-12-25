Петербургские депутаты хотят обязать нотариусов проверять родство в наследственных делах

Инициатива была поддержана большинством голосов. Её планируют направить в Госдуму РФ.

В среду, 14 сентября, депутаты ЗакСа Северной столицы одобрили в первом чтении предложение о предоставлении нотариусам прав по проверке родства в наследственных делах. Инициативу выдвинул представитель партии "Единая Россия" Денис Чебыкин.

Как уточнил автор законопроекта, на данный момент нотариусы могут проверить документы лишь при наличии сомнений, однако после его принятия мера должна стать обязательной. Процедура будет осуществляться при помощи Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, либо по направлению соответствующих запросов в органы записи актов гражданского состояния.

Идею поддержало большинство депутатов. Теперь её готовят к предоставлению к Госдуму.

Ранее депутаты поддержали закон о предоставлении пожилым людям из интернатов сопровождающих в случае госпитализации.

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