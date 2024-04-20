Новости о падении младенца в кипящий суп в Одинцове опровергли

Мать пострадавшего мальчика раскрыла подробности инцидента.

В Одинцове Московской области младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и получил ожоги 30 процентов тела., из которых порядка 10 процентов - глубокие. Подробности инцидента журналистам телеканала "360.ru" рассказала мать пострадавшего Айгуль. Изначально по СМИ распространились сведения о том, что женщина уронила ребенка в кастрюлю с супом, однако эти сведения оказались недостоверными. На самом деле ребенок ползал по полу и случайно потянул за шнур недавно вскипевшего чайника. В опасный момент родительница отвлеклась на кормление ребенка. После происшествия сразу же была вызвана бри гада скорой помощи. Специалисты доставили пациента в больницу.

Я хотела воду набрать в бутылочку, а столик его был недалеко от этой мебели. Я отвернулась на секунду. Даже не знаю, как это получилось. Он этот шнур потянул на себя, чайник на него вылился с горячей водой. Айгуль, мать малыша

Сейчас пострадавший ребенок находится в стабильном состоянии. В ближайшее время врачи собираются перевести его в обычную палату.

Фото: pxhere.com