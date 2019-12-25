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Новосибирским школьникам продлили новогодние каникулы из-за коронавируса
Сегодня, 13:50
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matveyvn

Новосибирским школьникам продлили новогодние каникулы из-за коронавируса

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Каникулы в регионе начнутся 29−30 декабря 2020 года.

Новосибирским школьникам продлили новогодние каникулы из-за коронавируса. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Школьники Новосибирской области будут отдыхать до 17 января. Планируется, что увеличение каникул на одну неделю позволит начать третью четверть в штатном формате в очном режиме.

Каникулы в регионе начнутся 29−30 декабря 2020 года.

Ранее мы писали, что предприниматели Петербурга требуют отменить новогодние запреты.

Фото: pixabay.com

Теги: каникулы, новосибирская область, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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