Новосибирским школьникам продлили новогодние каникулы из-за коронавируса. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Школьники Новосибирской области будут отдыхать до 17 января. Планируется, что увеличение каникул на одну неделю позволит начать третью четверть в штатном формате в очном режиме.
Каникулы в регионе начнутся 29−30 декабря 2020 года.
Ранее мы писали, что предприниматели Петербурга требуют отменить новогодние запреты.
Фото: pixabay.com
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