Новосибирский завод заплатит 52 тысячи рублей за то, что не доставил петербурженке теплицу

Петербурженка заказала на официальном сайте завода теплицу и перевела за неё 19,4 тысячи рублей.

Новосибирский завод по производству металлических конструкций обязали вернуть деньги петербурженке. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Северной столице.

Петербурженка заказала на официальном сайте завода теплицу и перевела за неё 19,4 тысячи рублей. Завод при этом так и не вышел на связь, теплицу не прислал.

Суд обязал завод вернуть сумму заказа, неустойку в таком же размере и штраф 10 450 рублей за неисполнение добровольном порядке требований покупателя, а также ещё три тысячи в качестве компенсации морально вреда. Всего завод должен заплатить 52 250 рублей.

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты.