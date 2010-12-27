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Новосибирский завод заплатит 52 тысячи рублей за то, что не доставил петербурженке теплицу
Сегодня, 10:04
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nastya960

Новосибирский завод заплатит 52 тысячи рублей за то, что не доставил петербурженке теплицу

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Петербурженка заказала на официальном сайте завода теплицу и перевела за неё 19,4 тысячи рублей.

Новосибирский завод по производству металлических конструкций обязали вернуть деньги петербурженке. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Северной столице.

Петербурженка заказала на официальном сайте завода теплицу и перевела за неё 19,4 тысячи рублей. Завод при этом так и не вышел на связь, теплицу не прислал.

Суд обязал завод вернуть сумму заказа, неустойку в таком же размере и штраф 10 450 рублей за неисполнение  добровольном порядке требований покупателя, а также ещё три тысячи в качестве компенсации морально вреда. Всего завод должен заплатить 52 250 рублей.

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Теги: завод, роспотребнадзор, теплица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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