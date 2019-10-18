Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Уже подготовлены правки в соответствующий законопроект.

Роспотребнадзор хочет запретить в России использование пластиковых пакетов, Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу организации. Сейчас чиновники разрабатывают законопроект, который сократит использование таких пакетов в магазинах.

Работа будет вестись поэтапно, но в конечном итоге ведомство добьется полной отмены одноразовых пакетов.

Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики" говорят спикеры

Данную инициативу поддержали в Минприроды. Скоро правки отправят в профильные организации. Чиновники заметили, что изделия из пластика относятся к группе отходов, которые можно отправлять на переработку.

Ранее Piter.tv писал о том, что активисты движения "ВторСбор" каждую последнюю субботу месяца принимают от выборжан сырьё на переработку.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Gregory Pashkov