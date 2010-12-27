Активисты движения "ВторСбор" каждую последнюю субботу месяца принимают от выборжан сырьё на переработку

Акция проходит вот уже пятый год подряд, несмотря на погодные условия и прочие трудности, с которыми сталкиваются организаторы.

Активисты выборгского движения "ВторСбор" каждую последнюю субботу месяца принимают от жителей города сырьё на переработку.

Акция проходит вот уже пятый год подряд, несмотря на погодные условия и прочие трудности, с которыми сталкиваются организаторы.

"Помощь нам всегда нужна. Если есть желание помочь достаточно прийти на акцию и помочь на месте разобрать новичкам сырье", - рассказала одна из организаторов проекта Екатерина.

По словам девушки, проекту всегда нужны волонтеры для сортировки мусора, ведь некоторые жители продолжают приносить пакеты, в которых сложено все подряд. Также проекту постоянно нужны волонтеры на машинах, отвезти собранное вторсырье на переработку в Северную столицу. Ведь, вВыборге, к сожалению, можно сдать только бумагу и металл.

"То что новые участники не всегда приносят рассортированное, ничего страшного. Научаться!", - отметила Екатерина.

Напомним, что приносить заранее отсортированный пластик, стекло, металл, тетрапак можно каждую последнюю субботу месяца с 12:00 до 14:00 в сквер за Круглой башней. Поробности в группе движения в социальной сети "ВКонтакте".