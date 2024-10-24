Новосибирская полиция оказала содействие семье из Швеции в добровольном переселении в Россию

Полиция показала результат работы по госпрограмме содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за пределами страны.

Российские правоохранительные органы по Новосибирской области оказали консультативную помощь семье из Швеции в добровольном переселении на территорию РФ. Решение по вопросц были приняты в положенные законом сроки. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что гражданами страны стали европейцы Алина Тер-Саакова и её мать Инна Антонова, которые приняли участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей.

Алина Тер-Саакова родилась в Риге, а затем вместе с мамой переехала в Швецию, в город Стокгольм. Инна Антонова привила дочери любовь к РФ, к русскому языку и культуре. пресс-служба МВД РФ

Мать и дочь выбрали для переселения город Новосибирск,так как по их мнению, там находится из лучших технических университетов, куда Алина планирует поступить. Также семья отдала предпочтение этому месту из-за развитой промышленностм, большого выбора рабочих специальностей.

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Фото и видео: МВД Медиа