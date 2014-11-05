В Калининградской области в ходе погони со стрельбой задержан нетрезвый водитель

Инспекторы ДПС раскрыли подробности произошедшего в ночное время.

На территории Калининградской области российские правоохранительные органы во время погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя иномарки. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что инцидент зафиксирован во время ночного патрулирования экипажем ДПС по улицам города Черняховск. Специалисты попытались остановить автомобиль Volkswagen Golf. Однако водитель решил проигнорировать законное требование полиции и продолжил вести машину. Транспортное средство двигалось в сторону поселка Талпаки.

Пытаясь уйти от погони, нарушитель неоднократно нарушал ПДД, в том числе проезжая на запрещающий сигнал светофора и выезжая на встречную полосу, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. пресс-служба МВД по региону

Полицейские применили табельное оружие. Один из стражей правопорядка произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем совершил прицельные по колёсам автомобиля нарушителя. В результате в посёлке Каменское шофер потерял управление и допустил опрокидывание машины. После того, как транспорт был поставлен на колеса, водителя удалось извлечь из салона. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения в том, что 28-летний местный житель находился за рулем легковушку в нетрезвом состоянии. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,033 мг/л этилового спирта. В настоящее время составлены шесть административных протоколов по статьям КоАП.

У Новосергиевки водитель "Газели" сбил женщину.

Фото и видео: МВД Медиа