Младенец умер во время родов в Невском районе

Труп направили в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проходит проверка.

В среду, 10 января, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по проспекту Обуховской обороны умер новорождённый. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 43-летняя женщина потеряла ребёнка во время внезапных родов. Прибывшие по адресу врачи скорой помощи не сумели помочь младенцу.

Труп направили в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проходит проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Стачек умерла двухмесячная девочка.

Фото: Piter.TV