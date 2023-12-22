Новорождённый умер из-за грудного молока матери в Петербурге

Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что женщина употребляла алкоголь вечером предыдущего дня.

В Петербурге 36-летняя женщина обнаружила своего новорождённого сына мёртвым в квартире на Краснодонской улице. По данным источника spb.aif.ru, родившегося всего четыре дня назад малыша покормили грудным молоком, в котором оказался алкоголь.

Через три часа после кормления ребёнок скончался. Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что женщина употребляла алкоголь вечером предыдущего дня, но точную дозу спиртного теперь должны установить судмедэксперты.



У женщины есть ещё двое детей, которые находились дома во время этой трагедии. Одному из них год от роду, а другому уже семнадцать. Полиция разбирается во всех обстоятельствах этого происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что первоклассник уронил на себя шкаф в детском лагере под Петербургом.

Фото: Piter.TV