Петербургские ученые выявили новую методику лечения рака легких

Вместо целого легкого врачи научились удалять только его часть.

В петербургском НМИЦ онкологии научились еще качественнее делать операции по борьбе с раком легких. Дело в том, что врачи теперь удаляют часть легкого и это позволяет улучшить качество жизни пациента. Об этом сообщают российские СМИ.

Теперь гораздо больше россиян получили возможность вылечиться от рака и жить комфортно после его излечения. Петербургские ученые уже передают свои знания коллегам. Как отмечает заведующий отделением центра Евгений Левченко, при удалении целого легкого люди умирают от сопутствующей сердечной патологии.

Каждый год в России выявляют 60 тысяч человек, больных раком. Почти 80% из этих людей – неоперабельны.

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Фото: Piter.tv