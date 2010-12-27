Учёные нашли связь онкологических заболеваний и пола человека

Исследование показало, что некоторые злокачественные опухоли могут быть свойственны только мужчинам, другие - только женщинам.

Возникновение онкологических заболеваний во многом зависит от процессов, происходящих в структуре ДНК человека. У представителей обоих полов изменение в клетках происходит по-разному. Помимо возникновения рака у мужчин или женщин, различается и лечение. Способы лечения онкологических заболеваний должны быть индивидуальны для каждого человека. Пол играет существенную роль в определении методов выздоровления пациента. Эта информация была опубликована на информационном ресурсе bioRxiv.

Ранее учёные считали, что женский организм в большей степени подвержен возникновению онкологии. Но, к примеру, рак печени и лёгких чаще фиксируется у мужчин.

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