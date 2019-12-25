Петербуржцы 2 декабря смогут обменяться новогодними игрушками

Горожане смогут принести ёлочные украшения и предметы декора, которые не используются или не подходят по стилю, чтобы вещи нашли нового владельца.

В Петербурге 2 декабря пройдёт волонтёрская акция "Новогодний шеринг". Горожане смогут принести ёлочные украшения и предметы декора, которые не используются или не подходят по стилю, чтобы вещи нашли нового владельца. Все желающие смогут бесплатно взять себе понравившиеся игрушки. Об этом сообщила пресс-служба движения "РазДельный Сбор".

На акцию можно принести небьющиеся ёлочные украшения (пластиковые, деревянные, но не стеклянные), новогодний декор, фигурки под ёлку, трафареты и наклейки на окна, гирлянды, бусы, мишуру, рождественские венки, упаковочные пакеты и бумагу. Украшения просят приносить только в хорошем состоянии.

Новогодний шеринг пройдёт одновременно с акцией по сбору вторсырья волонтёрского движения "РазДельный Сбор". Такие акции волонтёры проводят каждую первую субботу месяца, исключением не станет и 2 декабря. На переработку примут пластиковые пакеты, пенопласт, упаковку типа "тетрапак", пластик с маркировкой "5, PP", CD- и DVD-диски.

Адреса и время работы точек, где можно отдать или выбрать новогодние игрушки и сдать вторсырьё, опубликованы на странице акции.

Также стало известно, что к новогодним и рождественским праздникам 2023-2024 на Дворцовой площади появится "фотозона".

Фото: ВКонтакте/ Экологическое движение "РазДельный Сбор"